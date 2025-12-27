Coeur de braco, vive la Sologne Salles des fêtes 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Dimanche 8 mars 2026, 14h30 10€

Un spectacle frais et vrai sur le braconnage en Sologne par une femme haute en couleurs : Bernadette. Vous allez l’adorer ! Un one-woman show écrit à partir d’histoires vraies.

AUTHENTIQUE DROLE ET SENSIBLE

Bernadette, elle est très chouette. Derrière ses apparences de femme ordinaire, se cache une braconnière intrépide. Oui, Bernadette est née en Sologne, pays de forêt et de grandes propriétés clôturées alors, naturellement, elle braconne et qu’est-ce que ça lui plaît ! Sa vie est bien remplie, de jour comme de nuit. Et comme elle aime aussi bien s’amuser, son entourage n’est pas en reste. Par sa fantaisie, elle nous emmène dans un univers joyeux et plein d’émotion au cœur de la Sologne.

Comme déjà plus de 16 000 spectateurs, suivez la Bernadette haute en couleur, dans ses aventures : dans sa cuisine ou derrière un sanglier, à moins que ça ne soit devant le garde-chasse. Vous allez l’adorer ! Une bouffée de bonne humeur pour tous.

Un one-woman-show pétillant directement inspiré d’histoires vraies de braconniers et de gardes-chasse de la Sologne, de et avec Véronique Blot.

RÉSERVATION : au 06.75.78.27.30

SITE DE CŒUR DE BRACO : [https://www.veroniqueblot.org/coeur-de-braco/coeur-de-braco.html](https://www.veroniqueblot.org/coeur-de-braco/coeur-de-braco.html)

06.75.78.27.30

Salles des fêtes 41800 Montoire-sur-le-Loir quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher



