COEUR DE FLOCON THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

COEUR DE FLOCON THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret mercredi 5 novembre 2025.

COEUR DE FLOCON

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 11:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-05

Un spectacle musical de marionnettes.

Une petite goutte d’eau accrochée à son nuage s’impatiente… Quand deviendra-t-elle un grand flocon de neige ?! Patience, petite goutte, patience…

Il lui faudra traverser toutes les saisons avant l’arrivée du vent glacé de l’hiver.

Et alors le cycle de la vie pourra s’accomplir. En marionnettes, en chansons, en musique…

Une création de la compagnie En filigrane

En savoir plus sur la compagnie https://www.compagnie-en-filigrane.com/ 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73

English :

A musical puppet show.

German :

Ein musikalisches Puppenspiel.

Italiano :

Uno spettacolo musicale di marionette.

Espanol :

Un espectáculo musical de marionetas.

L’événement COEUR DE FLOCON Muret a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE