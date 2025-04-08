Coeur de France en fête

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Coeur de France en fête revient pour une deuxième édition le samedi 6 juin 2026, de 10h à 16h, au parc de la Gâtine à Bléré.

Au programme animations, ateliers vélo, dégustations de produits locaux, food trucks et deux boucles cyclables pour profiter pleinement de la journée.

Coeur de France en fête revient pour une deuxième édition le samedi 6 juin 2026, de 10h à 16h, au parc de la Gâtine à Bléré.

Au programme animations, ateliers vélo, dégustations de produits locaux, food trucks et deux boucles cyclables pour profiter pleinement de la journée.

Événement coorganisé avec les offices de tourisme de Montlouis-Vouvray et Sud Val de Loire. .

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 93 00 contact@autourdechenonceaux.fr

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English :

Coeur de France en fête returns for a second edition on Saturday June 6, 2026, from 10am to 4pm, at the Parc de la Gâtine in Bléré.

On the program: entertainment, cycling workshops, tastings of local produce, food trucks and two cycling loops to make the most of the day.

L’événement Coeur de France en fête Bléré a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER