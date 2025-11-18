Cœur de lecteurs et de lectrices en langues étrangères Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 16:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Avec Émilie Bruguière, poétesse et comédienneOuvre-Boite Production Mené par la poétesse et comédienne Émilie Bruguière, le projet « Coeur de lecteurs et de lectrices en langues étrangères » réunit des personnes en parcours d’exil autour de la poésie et de la lecture à voix haute. Des ateliers d’écriture se sont tenus au coeur de l’exposition offrant aux participant·es un cadre stimulant pour créer et préparer leurs textes.Cette restitution crée un pont entre poésie et arts plastiques, offrant au public une expérience immersive où les voix des participant·es se déploient dans leur langue natale, accompagnées de traductions accessibles à toutes et tous.Ce moment de rencontre et d’échange interculturel met en lumière la diversité linguistique et culturelle, et donne à entendre des récits singuliers qui portent mémoire, identité et émotions à travers la poésie. Événement présenté dans le cadre de l’exposition Ma langue maternelle sur le bout de la langue – du 13/12/2025 au 18/01/2026 à l’espace Cosmopolis.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr