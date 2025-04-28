Coeur de Pirate Cavale + 1e partie Alençon

Coeur de Pirate Cavale + 1e partie

Incontournable de la chanson francophone, Cœur de pirate est capable d’introspection et d’exaltation aussi bien que de subversion ; avec sa voix intime et affilée, elle séduit comme elle surprend. Icône pop internationale, elle s’est produite à travers le monde depuis ses fulgurants débuts en 2008, et revient sur scène pour présenter l’album Cavale. Ce nouveau spectacle à la scénographie grandiose marque son passage de la douceur aux envolées. Sa mélancolie vibrante vous fera vivre un moment riche en émotions et en célébration, entre recueillement et exaltation ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

