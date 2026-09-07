CŒUR DE PIRATE, Espace Flandre, Hazebrouck

Informations pratiques

CŒUR DE PIRATE Vendredi 27 novembre, 20h00 Espace Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:00:00+01:00 – 2026-11-27T22:00:00+01:00

Depuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés. À la carrière fulgurante, elle séduit les comme elle surprend – encore et toujours. Avec sa voix intime et affilée ainsi que quelque voile énigmatique la recouvrant, l’autrice-compositrice-interprète élabore ses pièces avec un souci de joaillière, capable de morceaux subtils au piano aussi bien que d’envolées disco. Cumulant une demi-douzaine d’albums célébrés qu’elle a présentés devant nombre de salles combles au Québec, en France et aux États-Unis, elle officie aussi, depuis 2021, en tant que présidente et directrice artistique de la maison de disques Bravo musique et talents

Espace Flandre 2 Rue du Milieu, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.malraux-spectacles.com/coeur-de-pirate »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.59.54.38.90 »}]

Depuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés.

© Maxyme G. Delisle