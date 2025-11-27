COEUR DE PIRATE – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

COEUR DE PIRATE Début : 2026-11-25 à 21:00. Tarif : – euros.

Depuis déjà plus de 15 ans, Béatrice Martin fait de son alias Cœur de pirate un incontournable de la chanson pop francophone autant qu’un allié des cœurs abîmés. À la carrière fulgurante, elle séduit les comme elle surprend – encore et toujours. Avec sa voix intime et affilée ainsi que quelque voile énigmatique la recouvrant, l’autrice-compositrice-interprète élabore ses pièces avec un souci de joaillière, capable de morceaux subtils au piano aussi bien que d’envolées disco. Cumulant une demi-douzaine d’albums célébrés qu’elle a présentés devant nombre de salles combles au Québec, en France et aux États-Unis, elle officie aussi, depuis 2021, en tant que présidente et directrice artistique de la maison de disques Bravo musique et talents.Infos pratiques Espace Republic Corner21h – 23hRestauration et bar sur placeParking gratuitArrêt Republic I Envie de co-voiturer ? C’est ici : https://togetzer.com/ercSuivez-nous sur les réseaux : @espacerepubliccorner

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86