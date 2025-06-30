BENJAMIN BIOLAY – INTERFERENCE Balma

BENJAMIN BIOLAY Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : BENJAMIN BIOLAY »Benjamin Biolay revient en tournée acoustique en toute intimité pour faire découvrir son nouvel album Disque bleu disponible à l’automne 2025 Un des événements de l’automne sera sans conteste le retour de Benjamin Biolay.Trois ans après le triomphe des tournées de ses derniers albums , l’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock, et chanson française, revient à l’automne avec ‘le disque bleu »Benjamin Biolay , largement salué par la critique. a sorti 10 albums dont La Superbe, Palermo Hollywood, ou plus récemment Grand Prix, Saint Clair, et confirmé ainsi son statut d’artiste majeur dans le paysage musical.Son parcours lui a valu de nombreuses récompenses, notamment aux Victoires de la Musique, où il a remporté plusieurs distinctions. Depuis 2002 où il a été sacré Révélation Masculine de l’Année, jusqu’en 2021 où il a reçu les prix d’Artiste masculin de l’année, Album de l’année, et Chanson de l’année.Ses titres, souvent salués pour leur profondeur lyrique et leur sophistication musicale, renforcent sa réputation d’auteur-compositeur parmi les plus crédibles.Aujourd’hui, il annonce son nouveau projet qui démarrera en théâtre, à l’automne, avec une formation et une mise en scène très différentes de la précédente tournée. Benjamin Biolay se produira entre autres au Théâtre Marigny lors de trois dates exceptionnelles. »RESERVATION PMR : billetterie@interference-toulouse.fr

INTERFERENCE 56 RTE DE LAVAUR 31130 Balma 31