COEUR DE PIRATE, Le Prisme – Grande Salle (mixte), Élancourt

Incontournable de la chanson francophone, Cœur de pirate est capable d’introspection et d’exaltation aussi bien que de subversion; avec sa voix intime et affilée, elle séduit comme elle surprend. Icône pop internationale partageant sa vie et sa carrière entre le Québec et l’Europe, elle s’est produite à travers le monde depuis ses fulgurants débuts en 2008 – et, en 2025, elle revient sur scène pour présenter l’album Cavale. La voyant passer de la douceur aux envolées, ce nouveau spectacle à la scénographie grandiose présente autant la femme au piano que la star qui danse. On y retrouve sa distinctive manière – à la fois mélancolique et vibrante – de livrer l’émotion tout en invitant la foule à célébrer.

Une soirée avec Cœur de pirate, c’est la volatilité des sentiments présentée avec un souci d’orfèvre, entre recueillement et exaltation.

Extrait vidéo : https://youtu.be/n7Nb3mzNA1w?si=lERaASJCOR8hq8cy

SPECTACLE EN FOSSE / PLACEMENT LIBRE / DEBOUT

