Coeur de Pirate Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Coeur de Pirate

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le festival de chanson française marseillais Avec le Temps revient pour une édition encore plus riche et ambitieuse que jamais.

Incontournable de la chanson francophone, Cœur de pirate est capable d’introspection et d’exaltation aussi bien que de subversion; avec sa voix intime et affilée, elle séduit comme elle surprend. Icône pop internationale partageant sa vie et sa carrière entre le Québec et l’Europe, elle s’est produite à travers le monde depuis ses fulgurants débuts en 2008 et, en 2025, elle revient sur scène pour présenter l’album Cavale.









La voyant passer de la douceur aux envolées, ce nouveau spectacle à la scénographie grandiose présente autant la femme au piano que la star qui danse. On y retrouve sa distinctive manière à la fois mélancolique et vibrante de livrer l’émotion tout en invitant la foule à célébrer. Une soirée avec Cœur de pirate, c’est la volatilité des sentiments présentée avec un souci d’orfèvre, entre recueillement et exaltation. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Marseille’s Avec le Temps French chanson festival returns for an even richer and more ambitious edition than ever.

German :

Das Marseiller Festival für französische Chansons Avec le Temps kehrt mit einer noch reichhaltigeren und ehrgeizigeren Ausgabe als bisher zurück.

Italiano :

Il festival della chanson francese Avec le Temps di Marsiglia torna per un’edizione ancora più ricca e ambiziosa che mai.

Espanol :

El festival Avec le Temps de Marsella vuelve con una edición más rica y ambiciosa que nunca.

