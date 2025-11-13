CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES Montpellier

CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES

Organisé par la ville et la CCI Hérault, Cœur de Ville en Lumières se déroule dans le centre-ville du 13 au 15 novembre 2025 !

Les plus belles façades du patrimoine historique de l’Écusson sont mises en valeur par des jeux de lumière et de musique, notamment L’Aqueduc des Arceaux, le Musée Fabre, l’Église Saint-Roch, l’Opéra Comédie, l’Hôtel Saint-Côme, l’Hôtel d’Aurès, l’Arc de Triomphe, la Cathédrale Saint-Pierre, la Cour de l’Agora, le Théâtre de l’Agora, la place Notre-Dame des Tables, la place de la Canourgue, le Kiosque Bosc

3 jours de spectacles, sons et lumières, une autre façon de découvrir le patrimoine, une grande fête gratuite et ouverte à tous. Découvrez des scénographies spectaculaires imaginées par des professionnels et des étudiants des écoles de Montpellier, sur des sites exceptionnels.

La thématique centrale sera Montpellier. Elle se déclinera par sites, explorant les facettes culturelle , sportive ou encore ville verte de la métropole.

Les projections dureront de 3 minutes 30 à 8 minutes pour les plus longues. Comme chaque année, elles seront diffusées en boucle avec un temps de d’attente compris entre 5 et 10 minutes pour laisser les visiteurs circuler librement.

Au programme

– L’ Aqueduc des Arceaux Rebonds sur Montpellier la sportive.

– Le musée Fabre Fabre et Montpellier , un spectacle autour de la culture.

– L’Église Saint-Roch Morph[Ose] aborde la thématique du patrimoine.

– L’Opéra Comédie Trajectoires retrace l’histoire des transports.

– L’Hôtel Saint-Côme La forêt électrique performance son et lumière en live.

– L’Hôtel d’Aurès Hack’Coeur la ville piratée sombre dans le chaos. Sera-t-elle sauvée par le jeune Elias ?

– L’Arc de Triomphe Les souvenirs de Charlie , un Montpelliérain retombe dans ses souvenirs d’enfance. Et Odyssée Montpelliéraine explore les valeurs de l’amitié.

– La Cathédrale Saint-Pierre Mémoires d’O , de la source à la mer. Et Howl-Harmonie des 4 temps sur la ville verte.

– La Cour de l’Agora Vers l’infini et l’Agora sur Montpellier l’innovante. Et Remue méninges sur les cerveaux montpelliérains.

– Le Théâtre de l’Agora game zone jeudi et vendredi compétition inter-écoles.

– La place Notre-Dame des Tables et la place de la Canourgue Structures flottantes , structures lumineuses.

– Le Kiosque Bosc Le petit théâtre d’ombres de Rabelais .

En bonus, le comité de quartier de Candolle propose Ombres et lumières , vendredi 14, sur le plan de l’Om.

BON A SAVOIR:

Zone PMR dédiée pour la projection du Musée Fabre

Accès PMR proposés sur plusieurs sites église St Roch, Agora…

Parcours détendu conseillé sur le programme officiel .

centre ville Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@ot-montpellier.fr

English :

Organized by the city and the CCI Hérault, C?ur de Ville en Lumières takes place in the city center from November 13 to 15, 2025!

German :

C?ur de Ville en Lumières wird von der Stadt und der CCI Hérault organisiert und findet vom 13. bis 15. November 2025 im Stadtzentrum statt!

Italiano :

Organizzata dalla città e dalla CCI Hérault, C’ur de Ville en Lumières si svolge nel centro della città dal 13 al 15 novembre 2025!

Espanol :

Organizada por la ciudad y la CCI Hérault, la Cœur de Ville en Lumières se celebra en el centro de la ciudad del 13 al 15 de noviembre de 2025

