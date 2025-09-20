Cœur de ville médiéval Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant

Cœur de ville médiéval 20 et 21 septembre Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant Loire-Atlantique

02 40 28 20 90

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez (re)découvrir l’histoire des vieilles rues de la Ville de Châteaubriant en compagnie d’une guide-conférencière.

Visite guidée à 11h le samedi et à 14h30 le dimanche – RDV devant l’Office de Tourisme.

Office du tourisme Intercommunal – Châteaubriant 29 Place Charles de Gaulle 44110 Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 20 90 https://www.tourisme-chateaubriant.fr/ L’histoire de l’Office de Tourisme débute en 1942. Il est né à Châteaubriant, sous forme associative, se prénomme Syndicat d’Initiative.

Entre temps, en 1985, il change de statut et de nom en devenant Office de Tourisme. Une convention le lie à la collectivité et les deux jeunes partenaires s’accordent sur les missions attendues pour la suite de l’aventure : accueillir et informer les touristes, promouvoir le territoire, coordonner les partenaires touristiques locaux.

Puis, un nouveau chapitre s’ouvre en 2011 lorsque l’Office de Tourisme devient intercommunal. Et, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la communauté de commune décide de réhabiliter l’ancien Hôtel des Postes, situé place Charles de Gaulle. En 2014, c’est officiel, l’Office de Tourisme Intercommunal emménage au numéro 29 ! Parking gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

CP OTI