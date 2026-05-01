Coeur d’ours, une légende du fond des âges mairie Vézelay
Coeur d’ours, une légende du fond des âges mairie Vézelay samedi 23 mai 2026.
Vézelay
Coeur d’ours, une légende du fond des âges
mairie Salle des fêtes Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Ecrit et raconté par François Brébion, deux contes Coeurs d’ours , une légende du fond des âges et Hundish , un conte mongol. Accompagné en musique par John Garlick (harpe et flûte) .
mairie Salle des fêtes Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 47 16
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English : Coeur d’ours, une légende du fond des âges
L’événement Coeur d’ours, une légende du fond des âges Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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