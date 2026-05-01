Coeur d’ours, une légende du fond des âges mairie Vézelay

Vézelay

Coeur d’ours, une légende du fond des âges

mairie Salle des fêtes Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ecrit et raconté par François Brébion, deux contes Coeurs d’ours , une légende du fond des âges et Hundish , un conte mongol. Accompagné en musique par John Garlick (harpe et flûte) .

mairie Salle des fêtes Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 61 47 16

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English : Coeur d’ours, une légende du fond des âges

L’événement Coeur d’ours, une légende du fond des âges Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme du Grand Vézelay