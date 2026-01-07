Coeur en osier vivant La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons
Coeur en osier vivant La prise Saint-Hilaire-de-Chaléons samedi 7 février 2026.
Coeur en osier vivant
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14
Venez réveiller votre créativité en participant à cet atelier original !
Rendez-vous à la ferme à cultures de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Au programme
Réalisation d’un cœur en osier vivant mis en terre dans un pot, pour offrir à la Saint Valentin ou se l’offrir
Pratique
réservation auprès de l’association par mail ou par téléphone
matériel fourni
dès 10 ans
tarif en solo/duo 20€ enfant seul ou grand-parent-enfant
les participants repartent avec leurs créations
Créativité et partage seront au rendez-vous !
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Siant-Hilaire-de-Chaléons .
La prise La Ferme à culture Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 29 07 31 contact@lorinnature.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and awaken your creativity with this original workshop!
See you at the Saint-Hilaire-de-Chaléons crop farm!
L’événement Coeur en osier vivant Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-01-07 par I_OT Pornic