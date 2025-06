COEUR ESTIVAL – chemin du moulin Martres-Tolosane 9 juillet 2025 17:00

Haute-Garonne

COEUR ESTIVAL chemin du moulin CAMPING LE MOULIN Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 17:00:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

En préambule des rendez-vous dans les deux communes hôtes de l’édition 2025, nous vous attendons le 9 juillet pour un avant-goût célébrant l’itinérance, les traditions et cultures des territoires.

Alors chaussez-vous bien pour suivre l’équipe de l’office de tourisme le long de la Garonne, et prolongez votre soirée autour du repas spécialement préparé par les cuisiniers du Moulin tout en découvrant le dernier spectacle de la compagnie MégaSuperThéâtre pour une escapade totale ! .

chemin du moulin CAMPING LE MOULIN

Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

As a prelude to the events in the two towns hosting the 2025 event, we look forward to welcoming you on July 9 for a foretaste of local traditions and cultures.

German :

Als Auftakt zu den Terminen in den beiden Gastgebergemeinden der Ausgabe 2025 erwarten wir Sie am 9. Juli zu einem Vorgeschmack, bei dem das Wandern, die Traditionen und Kulturen der Gebiete gefeiert werden.

Italiano :

Come preludio agli incontri nelle due città che ospiteranno l’evento 2025, vi aspettiamo il 9 luglio per un assaggio dell’itineranza, delle tradizioni e delle culture delle regioni.

Espanol :

Como preludio de los encuentros en las dos ciudades que acogerán el acontecimiento de 2025, le esperamos el 9 de julio para un anticipo de la itinerancia, las tradiciones y las culturas de las regiones.

L’événement COEUR ESTIVAL Martres-Tolosane a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE