COEUR ESTIVAL – Mauran 23 août 2025 09:00

Haute-Garonne

COEUR ESTIVAL DANS LE VILLAGE Mauran Haute-Garonne

Début : 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Nichée entre les collines boisées et la Garonne

Mauran est une commune rurale riche d’un passé millénaire. Calme et authentique, le village était réputé pour sa faïence. Un lieu paisible au cœur du Comminges, entre nature et patrimoine.

INFOS PRATIQUES

Gratuit l’ensemble du festival est accessible à tous gratuitement (hors restauration et buvette)

Inscriptions et renseignements (spectacles, animations, restauration) 05 62 02 01 79

Transports dans une considération environnementale, nous privilégions la mobilité douce en mettant en place du covoiturage

Accessibilité le festival Cœur Estival est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des aménagements spécifiques ont été prévus sur le site pour garantir confort et sécurité (chemins accessibles, zones de repos, sanitaires adaptés, etc.). Afin de mieux accueillir toutes les personnes en situation de handicap (sensoriel, cognitif, psychique, etc.), nous vous invitons à contacter l’équipe organisatrice pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Replis en cas d’intempéries, des replis seront prévus, dans la mesure du possible, pour les animations, spectacles et concerts

Repas apporter vos couverts .

DANS LE VILLAGE

Mauran 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Nestled between wooded hills and the Garonne River

German :

Eingebettet zwischen bewaldeten Hügeln und der Garonne

Italiano :

Incastonato tra le colline boscose e il fiume Garonna

Espanol :

Entre colinas boscosas y el río Garona

L’événement COEUR ESTIVAL Mauran a été mis à jour le 2025-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE