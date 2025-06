COEUR ESTIVAL – Montégut-Bourjac 19 juillet 2025 09:00

Cette petite commune rurale se situe dans la région vallonnée du Bourjac.

Arrosé par la Nère, le village offre une vue imprenable sur les Pyrénées. L’agriculture est au cœur de la vie locale et les sentiers de randonnée offrent des panoramas exceptionnels sur les paysages environnants. Un lieu parfait pour se ressourcer en pleine campagne occitane.

Gratuit l’ensemble du festival est accessible à tous gratuitement (hors restauration et buvette)

Inscriptions et renseignements (spectacles, animations, restauration) 05 62 02 01 79

Transports dans une considération environnementale, nous privilégions la mobilité douce en mettant en place du covoiturage

Accessibilité le festival Cœur Estival est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des aménagements spécifiques ont été prévus sur le site pour garantir confort et sécurité (chemins accessibles, zones de repos, sanitaires adaptés, etc.). Afin de mieux accueillir toutes les personnes en situation de handicap (sensoriel, cognitif, psychique, etc.), nous vous invitons à contacter l’équipe organisatrice pour nous faire part de vos besoins spécifiques.

Replis en cas d’intempéries, des replis seront prévus, dans la mesure du possible, pour les animations, spectacles et concerts

Repas apporter vos couverts .

Montégut-Bourjac 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

This small rural commune is located in the hilly Bourjac region.

German :

Diese kleine ländliche Gemeinde liegt in der hügeligen Region des Bourjac.

Italiano :

Questo piccolo comune rurale si trova nella regione collinare del Bourjac.

Espanol :

Este pequeño municipio rural está situado en la región montañosa de Bourjac.

