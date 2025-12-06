Coeur Gospel Charny Orée de Puisaye

Coeur Gospel

église de charny Charny Orée de Puisaye Yonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Créé en 2003 la Chorale Cœur Gospel est formée d’une quarantaine de passionnés réunis autour de leur chef Jacky Weber. Le Gospel est fait pour être entendu dans les églises. C’est là que le chant sacré prend tout son sens. Quoi de plus naturel à l’approche des fêtes de Noël que de vous proposer ce joyeux moment de partage musical d’un art qui nous vient de la lointaine Afrique et s’est mélangé au fil des ans avec les cantiques chrétiens pour produire le GOSPEL. Pour le Cœur Gospel chaque concert est une fête à laquelle participe toujours le public comme quand il s’est produit aux côtés de la grande chanteuse de blues Léa Gilmore ou de la célèbre organiste et chanteuse Rhoda Scott. .

église de charny Charny Orée de Puisaye 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 58 48 64 resa.agadop@gmail.com

German : Coeur Gospel

