Coeur gruyère L’Alambik! Le Mans dimanche 8 mars 2026.
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Conte musical dessiné en temps réel. Gruyère, créature moelleuse jaune poussin, traverse des mondes oniriques pour combler le vide de son cœur. Dessin, musique et récit s’entrelacent tendrement. .
L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
