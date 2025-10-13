Coeur gruyère L’Alambik! Le Mans

Coeur gruyère

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Conte musical dessiné en temps réel. Gruyère, créature moelleuse jaune poussin, traverse des mondes oniriques pour combler le vide de son cœur. Dessin, musique et récit s’entrelacent tendrement. .

