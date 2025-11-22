Cœur Serré Saints-en-Puisaye
Cœur Serré Saints-en-Puisaye samedi 22 novembre 2025.
Cœur Serré
Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Inspirée d’une histoire vraie, Cœur serré est une pièce inédite qui nous plonge au cœur des mécanismes sourds et invisibles de l’emprise dans toutes les facettes de nos vie. .
Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 84 44 06 contact@hausscote.fr
English : Cœur Serré
German : Cœur Serré
Italiano :
Espanol :
L’événement Cœur Serré Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-11-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !