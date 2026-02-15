Coeurs à l’ouvrage Rue du Château Pau

Coeurs à l’ouvrage

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Une invitation est donnée aux Compagnons du Devoir pour ces Journées des Métiers d’art et pour partager leurs savoir-faire

Présentation de la maroquinerie et atelier participatif de repoussage de cuir pour créer une œuvre collective.

Exposition de sièges anciens en rénovation, des techniques de la tapisserie, ateliers.

Présentation du métier d’ébéniste et atelier de marqueterie simple.

Venez découvrir ces beaux métiers et ces artisans passionnés ! .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

