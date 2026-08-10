Informations pratiques

Carbonne

CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

MAISON D’ACTEURS Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir Coeurs d’Émail , un spectacle qui allie danse, musique et théâtre pour parler de nos souffrances, souvent tues au nom de la pudeur !

Mise en scène Giancarlo CIARAPICA

Studio danse V’DART: directrice Vanessa DARRAS

Univers musical Henri HERTEMAN, Michaël DIERKES, Timothée VIOLLEAU, Giancarlo CIARAPICA

Régie lumière: Tristan GOMEZ

Création graphique Noa BRUNON

Avec à travers le texte:

– Noémi L

– Cristobal PEIRERA BER

– Ludovic BRUNON

– Catherine VINCENS

– Christophe CHATELLARD

Avec à travers la danse:

– Lola GAJAC

– Maelle BRIAULT

– Loeiza ROAUX. .

MAISON D’ACTEURS Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 28 79 76 33 compagnielegrandroque@gmail.com

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English :

Come discover Coeurs d’Émail, a performance that combines dance, music, and theater to address our suffering—which is often silenced in the name of modesty!

L’événement CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE