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CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne

samedi 19 septembre 2026 · Carbonne

CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
MAISON D'ACTEURS
Ville
31390 Carbonne
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif de base plein tarif

Carbonne

CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE

MAISON D’ACTEURS Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir Coeurs d’Émail , un spectacle qui allie danse, musique et théâtre pour parler de nos souffrances, souvent tues au nom de la pudeur !
Mise en scène Giancarlo CIARAPICA
Studio danse V’DART: directrice Vanessa DARRAS
Univers musical Henri HERTEMAN, Michaël DIERKES, Timothée VIOLLEAU, Giancarlo CIARAPICA
Régie lumière: Tristan GOMEZ
Création graphique Noa BRUNON
Avec à travers le texte:
– Noémi L
– Cristobal PEIRERA BER
– Ludovic BRUNON
– Catherine VINCENS
– Christophe CHATELLARD
Avec à travers la danse:
– Lola GAJAC
– Maelle BRIAULT
– Loeiza ROAUX.   .

MAISON D’ACTEURS Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 28 79 76 33  compagnielegrandroque@gmail.com

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English :

Come discover Coeurs d’Émail, a performance that combines dance, music, and theater to address our suffering—which is often silenced in the name of modesty!

L’événement CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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