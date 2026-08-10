CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne
samedi 19 septembre 2026 · Carbonne
Informations pratiques
Carbonne
CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE
MAISON D’ACTEURS Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-10-10 23:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir Coeurs d’Émail , un spectacle qui allie danse, musique et théâtre pour parler de nos souffrances, souvent tues au nom de la pudeur !
Mise en scène Giancarlo CIARAPICA
Studio danse V’DART: directrice Vanessa DARRAS
Univers musical Henri HERTEMAN, Michaël DIERKES, Timothée VIOLLEAU, Giancarlo CIARAPICA
Régie lumière: Tristan GOMEZ
Création graphique Noa BRUNON
Avec à travers le texte:
– Noémi L
– Cristobal PEIRERA BER
– Ludovic BRUNON
– Catherine VINCENS
– Christophe CHATELLARD
Avec à travers la danse:
– Lola GAJAC
– Maelle BRIAULT
– Loeiza ROAUX. .
MAISON D’ACTEURS Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 28 79 76 33 compagnielegrandroque@gmail.com
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English :
Come discover Coeurs d’Émail, a performance that combines dance, music, and theater to address our suffering—which is often silenced in the name of modesty!
L’événement CŒURS D’ÉMAIL THÉÂTRE DANSE MUSIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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