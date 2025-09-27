Cœurs en crise TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Cœurs en crise TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 27 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-27 21:30 – 22:30

Gratuit : non Tarif unique 15 € (ou pass 3 spectacles à 35 € dans le cadre de la Nuit du théâtre nuitdutheatre.fr) Tout public

Au sein de ces deux textes contemporains, les modes de fonctionnement traditionnels sont remis en cause. Les personnages, reflets d’une génération qui questionne les modèles ancestraux, posent les questions suivantes : Le mariage concrétise-t -il le couple, ou est-ce un carcan qui fragilise les individus ? Le couple n’est-il qu’un duo ? Que fait-on des autres personnes que l’on peut rencontrer sur le chemin ? Faut-il se priver d’autres rencontres amoureuses, les vivre dans le secret, ou imaginer une forme de relation plus libre ?Deux textes pertinents, qui oscillent entre humour et drame, qui se suspendent sur un fil, toujours prêts à basculer, portés par deux interprètes amoureux du langage et qui jouent à s’aimer, à se détester.Écrit et interprété par Antoine Laroye et Caroline Saule. Mis en scène par Claude Cottineau.Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/