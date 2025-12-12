Coffee Time Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 15:00 – 16:30

Gratuit : oui Sur réservation au 02 51 78 98 60 Adulte

Conservation anglaise animée par Nicole, Sophie et VéroniqueCoffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction, et vous propose des séances à Ormédo et au Petit ChantiLire. You will enjoy having a cup of coffee!Jeudis 15 janvier et 5 mars · 15h · OrmédoSamedi 31 janvier et 28 mars · 15h · Le Petit ChantiLireDurée 1h15 · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · niveau non débutant

Bibliothèque Le Petit Chantilire – Petit-Chantilly Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700

02 40 63 97 95 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60