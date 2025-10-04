Coffee time Ludothèque Saint-Nicolas Nancy

Coffee time Ludothèque Saint-Nicolas Nancy samedi 4 octobre 2025.

Coffee time Samedi 4 octobre, 14h00 Ludothèque Saint-Nicolas Meurthe-et-Moselle

Amateurs de café, commencez par le déguster et retrouvez son goût corsé mais aussi son caractère dans différents jeux. Vous en reprendrez bien une petite tasse ?

Ludothèque Saint-Nicolas 8 rue Baron Louis 54000 NANCY Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 31 96 La Ludothèque Saint-Nicolas fait partie des Bibliothèques de Nancy. Le public peut jouer sur place, participer aux animations proposées ou emprunter un jeu à domicile. aménagement PMR.

Transports en commun : lignes 12, 13, 1, 18 arrêt Baron Louis

parking Manufacture gratuit les samedis

