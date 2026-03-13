Coffee Time Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 15:00 – 16:15

Gratuit : oui Jeudi 9 avril, samedi 30 mai, à 15hMercredi 6 mai à 18h30Durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf grands débutants Adulte

Animation par Nicole, Sophie et VéroniqueCoffee Time vous permet de pratiquer votre anglais, en toute décontraction, et vous propose des séances à Ormédo et au Petit ChantiLire. You will enjoy having a cup of coffee!Jeudi 9 avril, samedi 30 mai, à 15hMercredi 6 mai à 18h30Durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf grands débutants

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 98 60



