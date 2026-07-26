Coffre · Laurent Fraunié Théâtre Paris-Villette Paris

Informations pratiques

Dans un univers fait de cartons, de matériaux recyclés et de coffres à jouets, un enfant-marionnette et un adulte traversent un voyage sensoriel et imaginaire, rempli de montagnes russes et de déserts, de boîte à histoires récalcitrante et de changements d’échelles, d’œuvres d’art et de croûtes de fromage, de doudous et de mystères, de colères et de superpouvoirs…

Coffre est un spectacle pensé comme un imagier jubilatoire et contemplatif pour répondre à un désir de douceur et d’émerveillement… et qui se termine avec un vrai arbre à planter !

Du dimanche 20 décembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

lundi, mardi, mercredi

de 10h30 à 11h15

dimanche

de 11h00 à 11h45

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-20T12:00:00+01:00

fin : 2027-01-03T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-12-20T11:00:00+02:00_2026-12-20T11:45:00+02:00;2026-12-21T10:30:00+02:00_2026-12-21T11:15:00+02:00;2026-12-22T10:30:00+02:00_2026-12-22T11:15:00+02:00;2026-12-23T10:30:00+02:00_2026-12-23T11:15:00+02:00;2026-12-27T11:00:00+02:00_2026-12-27T11:45:00+02:00;2026-12-28T10:30:00+02:00_2026-12-28T11:15:00+02:00;2026-12-29T10:30:00+02:00_2026-12-29T11:15:00+02:00;2026-12-30T10:30:00+02:00_2026-12-30T11:15:00+02:00;2027-01-03T11:00:00+02:00_2027-01-03T11:45:00+02:00

Théâtre Paris-Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/coffre/ +33140037223 resa@theatre-paris-villette.fr



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