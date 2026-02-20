Coffre Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Coffre

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 10:45:00

Date(s) :

2026-04-08

Collectif Label Brut marionnettes et objets

Laurent Fraunié fait émerger de ses coffres en carton un imagier enthousiasmant et magique qui nourrit l’imaginaire des tout-petits. Quand l’émerveillement est au cœur de l’art.

En réponse au rythme et à la fureur du monde, proposer la douceur, prendre le temps de la contemplation, utiliser les matières les plus simples, voilà le point de départ de cette nouvelle création de Label Brut à destination des enfants. Le coffre à jouets représente l’endroit de tous les possibles, recélant des trésors pour l’imagination et l’expérimentation. Alors, quand un homme et un enfant sont entrainés dans un voyage épique de coffre en coffre, c’est l’aventure ! Boîte à mystères, superpouvoirs, doudous réconfortants, surprises, histoires, montagnes russes d’émotions sont au programme. Grandir aussi.

durée 45 min

placement libre

tarif unique 6€ .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Collectif Label Brut puppets and objects

L’événement Coffre Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-20 par SUD MAYENNE