Coffre Collectif label brut / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-12 20:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Théâtre d’objets

Coffre à jouets, coffre à ranger, coffre à secret, coffre à histoire… Le coffre est un objet un peu magique qui cache et préserve tout à la fois. COFFRE est un spectacle pensé comme un imagier joyeux pour répondre à un désir de douceur et d’émerveillement. À découvrir en famille dès 3 ans !

Avec des coffres en cartons et des matériaux recyclables ou recyclés, le collectif Label Brut a décidé de faire du coffre la pièce centrale de son nouveau spectacle. Un enfant et un adulte sont entrainés dans un voyage épique de coffre en coffre. Pour l’enfant, un voyage pour se construire en ouvrant grand les portes de son imaginaire. Pour l’homme, un voyage pour accompagner et lâcher-prise.

Un spectacle pour évoquer les premiers enthousiasmes de l’imaginaire de l’enfant et réveiller chez l’adulte qui l’accompagne la mémoire de cet enthousiasme.

• Théâtre Les 3 Chênes

• Dimanche 12 octobre à 20h30

• Dès 3 ans

• 8€ / 12 ans 6€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire

