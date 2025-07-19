Coffre escape game ados & adultes La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Coffre escape game ados & adultes
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 15 – 15 – EUR
Le tribunal de Lons-le-Saunier à égaré le dépôt de marque. Saurez vous résoudre les énigmes, actionner les mécanismes et percer les mystères de ce coffre ayant appartenu à Léon Bel pour sauver La Vache qui rit ? .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
