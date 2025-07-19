Coffre escape game ados & adultes La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-08-23 17:30:00

fin : 2025-08-23 18:30:00

2025-08-23

Le tribunal de Lons-le-Saunier à égaré le dépôt de marque. Saurez vous résoudre les énigmes, actionner les mécanismes et percer les mystères de ce coffre ayant appartenu à Léon Bel pour sauver La Vache qui rit ? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

