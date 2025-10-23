Coffre escape game enfant La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 9.4 – 9.4 – EUR

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23 2025-10-30

La recette de La Vache qui rit reste un mystère bien gardé depuis plus de 100 ans ! En famille, venez résoudre les énigmes laissées par Léon Bel pour protéger ce secret et découvrez la clé du succès de La Vache qui rit. ??? .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

