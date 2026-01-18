Coffre escape game enfant La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Coffre escape game enfant

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

10 – 10 – EUR

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07 16:00:00

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21

La recette de La Vache qui rit reste un mystère bien gardé depuis plus de 100 ans ! En famille, venez résoudre les énigmes laissées par Léon Bel pour protéger ce secret et découvrez la clé du succès de La Vache qui rit. .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

