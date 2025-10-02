Coffre Label Brut L’Atelier des arts vivants Changé

Coffre Label Brut

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé Mayenne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 17:35:00

Date(s) :

2026-01-25

Le coffre objet un peu magique, promesse de mystères et d’émerveillement. Et pièce centrale d’une création jeune public qui ouvre grand les portes de l’imaginaire.

Sur scène, un amoncellement de coffres à jouets se met en mouvement. Les voici manipulés ou animés par une vie intérieure, univers en équilibre précaire qui se déplace de glissements en accidents. Mais quels secrets ces coffres ont-ils à nous révéler ?

S’adressant aux tout-petits, le collectif mayennais Label Brut nous entraîne aussi, de surprise en surprise, dans un voyage aux multiples facettes où se mêlent la musique et les mots, la marionnette et le théâtre d’objet. Au fil de l’histoire, les enfants quitteront leur position de spectateur pour découvrir l’envers du décor… et un nouveau monde enchanteur !

Famille dès 3 ans .

L’Atelier des arts vivants 2 Rue des Bordagers Changé 53810 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 34 42 saisonculturelle@change53.fr

English :

The trunk: a magical object, a promise of mystery and wonder. And the centerpiece of a creation for young audiences that opens wide the doors of the imagination.

German :

Die Truhe: ein etwas magisches Objekt, das Geheimnisse und Staunen verspricht. Und das Herzstück eines Stücks für ein junges Publikum, das die Türen der Fantasie weit öffnet.

Italiano :

Il baule: un oggetto magico, una promessa di mistero e meraviglia. E il fulcro di una creazione per il pubblico giovane che spalanca le porte dell’immaginazione.

Espanol :

El baúl: un objeto mágico, una promesa de misterio y maravilla. Y la pieza central de una creación para el público infantil que abre de par en par las puertas de la imaginación.

L’événement Coffre Label Brut Changé a été mis à jour le 2025-10-02 par LAVAL TOURISME