Coffre 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Coffre 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement mercredi 5 novembre 2025.

Coffre

Mercredi 5 novembre 2025 à partir de 15h.

Samedi 8 novembre 2025 à partir de 11h et à partir de 17h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-08

Les coffres renferment des trésors, des souvenirs, des jouets, des parties de cache-cache et des boites à histoires.Enfants

Les coffres s’animent, prennent vie. Elles s’organisent, sortent du coffre pour créer un nouveau monde. Mais Lucien, 6 ans va y perdre son doudou. Il devra plonger dans le ventre du coffre pour le retrouver.













Ce monde instable se construit et se déconstruit comme pour poser les bases de l’imaginaire. L’enfant grimpe, l’adulte suit. Comédien et marionnette partent tous deux pour un voyage épique entre souvenirs et oublis à la recherche du doudou de Lucien. Le coffre devient paysages, maison, ventre et regorge d’œuvres d’art et de croûtes de fromage, de jouets et de mystères, de colères et de superpouvoirs…









Pour l’enfant, c’est un voyage pour se construire, grandir, en ouvrant grand les portes de son imaginaire. Pour l’homme, c’est un voyage pour accompagner et voir grandir cet enfant. Avec un désir de douceur et d’émerveillement, la Cie Label brut crée ici un imagier jubilatoire et contemplatif.









A la fin du spectacle, les enfants sont invités à entrer dans le ventre du coffre, véritable cabinet de curiosité, pour y découvrir d’autres mondes propices aux rêves.









Spectacle de Laurent Fraunié, par le Théâtre de Coffres à Rêver. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The chests contain treasures, souvenirs, toys, hide-and-seek games and story boxes.

German :

In den Truhen befinden sich Schätze, Souvenirs, Spielzeug, Versteckspiele und Geschichtenkisten.

Italiano :

I forzieri contengono tesori, souvenir, giocattoli, giochi a nascondino e scatole di storie.

Espanol :

Los cofres contienen tesoros, recuerdos, juguetes, juegos del escondite y cajas de cuentos.

L’événement Coffre Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille