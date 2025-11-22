Coffre Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix

Début : 2025-11-22 11:00:00

fin : 2025-11-22 11:35:00

2025-11-22

Collectif Label Brut Laurent Fraunié

Théâtre d’objets. Marionnette. Tout public, dès 3 ans

Dans sa nouvelle création, le comédien Laurent Fraunié souhaite retrouver ces premiers moments où l’enfant découvre la force de l’imaginaire et réveiller chez l’adulte qui l’accompagne la mémoire de cet enthousiasme.

Un enfant, un livre ouvert au pied d’un arbre qui pousse. Un grand coffre, des jouets et des boîtes en carton composent le décor du récit de Lucien. Du coffre surgit le mystère, le jeu, le désir et l’espoir d’émerveillement, des promesses et des secrets, tout un monde à découvrir. Une histoire en images et en mots, sur des textes de Nicolas Mathieu et Valérian Guillaume, qui entraine de coffre en coffre l’enfant et l’adulte dans un voyage épique.

Avec une naïveté assumée et le regard tendre et précis de l’adulte-acteur sur l’enfant-marionnette, Laurent Fraunié ouvre son imagier jubilatoire et contemplatif à la petite enfance. Dans sa traversée faite de montagnes russes et de déserts, de croûtes de fromage et de doudous, de colères et de superpouvoirs, il invite à voir grandir, à appréhender autrement ces objets un peu magiques de l’enfance ceux qui cachent et préservent à la fois.

Tarifs 12€ / 10€ / 8€ / 6€ .

Tarifs 12€ / 10€ / 8€ / 6€

