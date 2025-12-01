Coffret Saint Sylvestre au Parenthèse Hôtel Restaurant Parenthèse Chille

Coffret Saint Sylvestre au Parenthèse

Hôtel Restaurant Parenthèse 186 Chemin du Pin Chille Jura

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

– En chambre double standard ou confort incluant le dîner au restaurant avec menu spécial réveillon à partir de 440€

– En chambre double supérieure ou deluxe incluant le dîner au restaurant avec menu spécial réveillon à partir de 520€ .

Hôtel Restaurant Parenthèse 186 Chemin du Pin Chille 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 55 44 reservation@hotelparenthese.com

