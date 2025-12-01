Coffret Saint Sylvestre au Parenthèse Hôtel Restaurant Parenthèse Chille
Coffret Saint Sylvestre au Parenthèse Hôtel Restaurant Parenthèse Chille mercredi 31 décembre 2025.
Coffret Saint Sylvestre au Parenthèse
Hôtel Restaurant Parenthèse 186 Chemin du Pin Chille Jura
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
– En chambre double standard ou confort incluant le dîner au restaurant avec menu spécial réveillon à partir de 440€
– En chambre double supérieure ou deluxe incluant le dîner au restaurant avec menu spécial réveillon à partir de 520€ .
Hôtel Restaurant Parenthèse 186 Chemin du Pin Chille 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 55 44 reservation@hotelparenthese.com
