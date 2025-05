COFOCOFO FIETA 3 – Chemin de Camelève Le Fousseret, 31 mai 2025 14:00, Le Fousseret.

Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-05-31 14:00:00

fin : 2025-05-31 02:00:00

2025-05-31

Une journée festive et pleine de surprises vous attend !

Une belle journée festive vous attend, placée sous le signe de la créativité, de la musique et du partage !

Dès l’ouverture, flânez au milieu d’un marché d’artisanat local animé par des spectacles de rue et de la magie déambulatoire. L’ambiance montera progressivement avec des moments surprenants, drôles ou émouvants entre conférence vivante, gospel puissant, concerts enflammés et rythmes dansants, il y en aura pour tous les goûts !

La soirée se prolongera jusque tard dans la nuit avec une jam session ouverte à tous. Un vrai rendez-vous chaleureux, entre convivialité et découvertes artistiques ! .

Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie association.cofocofo@gmail.com

