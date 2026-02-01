Cognac aime la bière aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Cognac aime la bière aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Le pays du Cognac célèbre aussi la bière artisanale !

Les brasseries Jukebox, Moussabord, Big Hop, Captain Coeur de Bœuf, Les Gabariers ainsi que Les Foudres et Les Abattoirs s’associent pour monter le plus grand et 2e mini festival de bières à Cognac.

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr

English : Cognac loves beer at Les Abattoirs

The Cognac region also celebrates craft beer!

The Jukebox, Moussabord, Big Hop, Captain Coeur de Bœuf and Les Gabariers breweries, along with Les Foudres and Les Abattoirs, are joining forces to stage Cognac’s biggest and first mini beer festival.

