Cognac Basket Avenir Winter Stage Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard
Cognac Basket Avenir Winter Stage Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard lundi 16 février 2026.
Cognac Basket Avenir Winter Stage
Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente
Tarif : 85 – 85 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 09:00:00
fin : 2026-02-20 16:30:00
Date(s) :
2026-02-16
⚽️ Le C.B.A. vous propose , pour les vacances de février un Stage Multisports .
Au programme, 5 jours d’activités XXL
️⚡️Travail approfondi des fondamentaux Basket
⚡️Bowling Lasergame Vertigo
⚡️Boxe
Sur réservation, nombres de places limité.
.
Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 22 83 cognacbasketavenir@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
?? The C.B.A. is offering a multi-sports course for the February vacations.
On the program: 5 days of XXL activities:
in-depth work on basketball fundamentals
bowling Lasergame Vertigo
boxing
Limited number of places available.
L’événement Cognac Basket Avenir Winter Stage Châteaubernard a été mis à jour le 2026-01-31 par Destination Cognac