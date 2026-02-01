Cognac Basket Avenir Winter Stage Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard

Cognac Basket Avenir Winter Stage

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Début : 2026-02-16 09:00:00

fin : 2026-02-20 16:30:00

2026-02-16

⚽️ Le C.B.A. vous propose , pour les vacances de février un Stage Multisports .

Au programme, 5 jours d’activités XXL

️⚡️Travail approfondi des fondamentaux Basket

⚡️Bowling Lasergame Vertigo

⚡️Boxe

Sur réservation, nombres de places limité.

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 22 83 cognacbasketavenir@gmail.com

English :

?? The C.B.A. is offering a multi-sports course for the February vacations.

On the program: 5 days of XXL activities:

in-depth work on basketball fundamentals

bowling Lasergame Vertigo

boxing

Limited number of places available.

