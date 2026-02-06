COGNAC PAUL GIRAUD AU FIL DE L’EAU EN GRANDE CHAMPAGNE (Expérience Inédite labelisée Explore 2025) Bouteville

COGNAC PAUL GIRAUD AU FIL DE L’EAU EN GRANDE CHAMPAGNE (Expérience Inédite labelisée Explore 2025)

31 Grand’ Rue Bouteville Charente

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Début : Samedi 2026-03-01

fin : 2026-12-31

2026-03-01

Une promenade sur mesure de 2 heures en immersion sur le domaine pour découvrir le COGNAC entre lavoirs, sources, puits et ruisseau.

31 Grand’ Rue Bouteville 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 03 93 contact@cognac-paulgiraud.com

English : COGNAC PAUL GIRAUD AU FIL DE L’EAU EN GRANDE CHAMPAGNE (Unpublished experience, Explore 2025 label)

A tailor-made 2-hour walk on the estate to discover COGNAC between wash-houses, springs, wells and streams.

