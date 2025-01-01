Cognac Pinard & Fils Visite du domaine de la Tour Vert Foussignac

Cognac Pinard & Fils Visite du domaine de la Tour Vert Foussignac mercredi 1 janvier 2025.

8 rue de l’église Foussignac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-01-01

fin : 2025-12-31

2025-01-01 2025-01-02 2025-09-01

Cognac, Pineau des Charentes, vin et jus de raisin, issus de l’agriculture biologique depuis 1969,Guy Pinard & fils vous propose de découvrir son domaine.

8 rue de l’église Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57 contact@guy-pinard.com

English : Cognac Pinard & Sons Visit of the Geen Tower’s estate

Cognac, Pineau des Charentes, wine and grape juice, produced organically since 1969, Guy Pinard & fils invites you to discover his estate.

La Goule, a traditional organic beer, is brewed on the estate.

German :

Cognac, Pineau des Charentes, Wein und Traubensaft, die seit 1969 aus biologischem Anbau stammen,Guy Pinard & fils bietet Ihnen die Möglichkeit, sein Weingut zu entdecken.

Italiano :

Cognac, Pineau des Charentes, vino e succo d’uva, prodotti biologicamente dal 1969, Guy Pinard & fils vi invita a scoprire la sua tenuta.

Espanol :

Coñac, Pineau des Charentes, vino y zumo de uva, producidos ecológicamente desde 1969, Guy Pinard & fils le invita a descubrir su finca.

L’événement Cognac Pinard & Fils Visite du domaine de la Tour Vert Foussignac a été mis à jour le 2024-12-20 par Destination Cognac