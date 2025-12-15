Foussignac

Cognac Pinard & Fils Visite du domaine de la Tour Vert

8 rue de l’église Foussignac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-24

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Cognac, Pineau des Charentes, vin et jus de raisin, issus de l’agriculture biologique depuis 1969,Guy Pinard & fils vous propose de découvrir son domaine.

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8 rue de l’église Foussignac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 87 57 contact@cognacpinard.fr

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English : Cognac Pinard & Sons Visit of the Geen Tower’s estate

Cognac, Pineau des Charentes, wine and grape juice, produced organically since 1969, Guy Pinard & fils invites you to discover his estate.

La Goule, a traditional organic beer, is brewed on the estate.

L’événement Cognac Pinard & Fils Visite du domaine de la Tour Vert Foussignac a été mis à jour le 2025-12-15 par Destination Cognac