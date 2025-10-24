Cognac Voyer Vaudon -Banc de distillation Cognac François Voyer et Cognac Vaudon Échallat
Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat Charente
Début : 2025-10-24 09:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
2025-10-24
Rendez-vous les 24, 25 et 26 octobre 2025 — du vendredi au dimanche — au Cognac Voyer & Vaudon. De 9h à 17h créneau toutes les heures-Gratuit sur réservation.
Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 02 98 contact@cognac-voyer.fr
English :
Meet us on October 24, 25 and 26, 2025 ? from Friday to Sunday ? at Cognac Voyer & Vaudon. From 9 a.m. to 5 p.m. every hour-Free with reservation.
German :
Treffen Sie sich am 24., 25. und 26. Oktober 2025? von Freitag bis Sonntag? im Cognac Voyer & Vaudon. Von 9:00 bis 17:00 Uhr stündlicher Slot-Kostenlos mit Reservierung.
Italiano :
Appuntamento il 24, 25 e 26 ottobre 2025, da venerdì a domenica, al Cognac Voyer & Vaudon. Dalle 9.00 alle 17.00, ogni ora gratis su prenotazione.
Espanol :
Encuéntrenos los días 24, 25 y 26 de octubre de 2025 -de viernes a domingo- en Cognac Voyer & Vaudon. De 9.00 a 17.00 horas, todas las horas, gratis previa reserva.
