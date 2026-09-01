UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Échallat

Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine Cognac François Voyer et Cognac Vaudon Échallat

samedi 19 septembre 2026 · Cognac François Voyer et Cognac Vaudon · Échallat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Cognac François Voyer et Cognac Vaudon
Adresse
23 rue du Marronnier
Ville
16170 Échallat
Département
Charente
Tarif

Échallat

Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine

Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Les cognacs Voyer et Vaudon seront ouverts à l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 19 à Villars commune d’Echallat (23 rue du marronnier, Villars, 16170 Echallat).
  .

Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 02 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Voyer and Vaudon cognac distilleries will be open to the public during Heritage Days on Saturday, the 19th, in Villars, a town in Echallat (23 Rue du Marronnier, Villars, 16170 Echallat).

L’événement Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine Échallat a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Rouillacais