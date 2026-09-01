Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine Cognac François Voyer et Cognac Vaudon Échallat
samedi 19 septembre 2026 · Cognac François Voyer et Cognac Vaudon · Échallat
Informations pratiques
Échallat
Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine
Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les cognacs Voyer et Vaudon seront ouverts à l’occasion des journées du patrimoine, le samedi 19 à Villars commune d’Echallat (23 rue du marronnier, Villars, 16170 Echallat).
.
Cognac François Voyer et Cognac Vaudon 23 rue du Marronnier Échallat 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 83 02 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Voyer and Vaudon cognac distilleries will be open to the public during Heritage Days on Saturday, the 19th, in Villars, a town in Echallat (23 Rue du Marronnier, Villars, 16170 Echallat).
L’événement Cognac Voyer Vaudon-Journées Européennes du Patrimoine Échallat a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Rouillacais