Cohérence Cardiaque & Sérénité 2 ateliers d’initiation et de mise en pratique Maison des associations Royan

Cohérence Cardiaque & Sérénité 2 ateliers d’initiation et de mise en pratique
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-02 10:00:00
fin : 2025-10-02
2025-10-02
Et si 5 minutes par jour aidaient vraiment pour mieux gérer votre stress ? Découvrez la cohérence cardiaque, une méthode simple et mesurable (outil HeartMath).
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 66 55
English :
What if 5 minutes a day really did help you manage stress better? Discover cardiac coherence, a simple, measurable method (HeartMath tool).
German :
Was wäre, wenn 5 Minuten am Tag wirklich helfen würden, Ihren Stress besser zu bewältigen? Lernen Sie die Herzkohärenz kennen, eine einfache und messbare Methode (HeartMath-Tool).
Italiano :
E se 5 minuti al giorno vi aiutassero davvero a gestire meglio lo stress? Scoprite la coerenza cardiaca, un metodo semplice e misurabile (strumento HeartMath).
Espanol :
¿Y si 5 minutos al día le ayudaran realmente a gestionar mejor su estrés? Descubra la coherencia cardiaca, un método sencillo y medible (herramienta HeartMath).
