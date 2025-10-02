Cohérence Cardiaque & Sérénité 2 ateliers d’initiation et de mise en pratique Maison des associations Royan

Cohérence Cardiaque & Sérénité 2 ateliers d’initiation et de mise en pratique

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-02 10:00:00

2025-10-02

Et si 5 minutes par jour aidaient vraiment pour mieux gérer votre stress ? Découvrez la cohérence cardiaque, une méthode simple et mesurable (outil HeartMath).

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 25 66 55

English :

What if 5 minutes a day really did help you manage stress better? Discover cardiac coherence, a simple, measurable method (HeartMath tool).

German :

Was wäre, wenn 5 Minuten am Tag wirklich helfen würden, Ihren Stress besser zu bewältigen? Lernen Sie die Herzkohärenz kennen, eine einfache und messbare Methode (HeartMath-Tool).

Italiano :

E se 5 minuti al giorno vi aiutassero davvero a gestire meglio lo stress? Scoprite la coerenza cardiaca, un metodo semplice e misurabile (strumento HeartMath).

Espanol :

¿Y si 5 minutos al día le ayudaran realmente a gestionar mejor su estrés? Descubra la coherencia cardiaca, un método sencillo y medible (herramienta HeartMath).

