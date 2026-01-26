Coiffeur Hommes et Garçons au Placu-café sous la mairie Fort-du-Plasne
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 17:30:00
2026-02-11
A l’occasion de l’ouverture du Placu-café, nous avons le plaisir d’accueillir Matthieu, les mains de Vale’M, coiffeur à domicile, pour un moment coiffure en toute simplicité!
Coupe homme 20€
Coupe garçon 10€
Pendant ce temps, le placu-café vous ouvre ses portes café chaud, douceurs, papotage et ambiance conviviale. .
sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
