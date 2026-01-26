Coiffeur Hommes et Garçons au Placu-café sous la mairie Fort-du-Plasne

Coiffeur Hommes et Garçons au Placu-café

sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne Jura

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 17:30:00

Date(s) :

2026-02-11

A l’occasion de l’ouverture du Placu-café, nous avons le plaisir d’accueillir Matthieu, les mains de Vale’M, coiffeur à domicile, pour un moment coiffure en toute simplicité!

Coupe homme 20€

Coupe garçon 10€

Pendant ce temps, le placu-café vous ouvre ses portes café chaud, douceurs, papotage et ambiance conviviale. .

sous la mairie Grande Rue Fort-du-Plasne 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Coiffeur Hommes et Garçons au Placu-café Fort-du-Plasne a été mis à jour le 2026-01-26 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX