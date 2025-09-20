Coin Coloriage-Puzzles Médiathèque L’apostrophe Chartres

Coin Coloriage-Puzzles Médiathèque L’apostrophe Chartres samedi 20 septembre 2025.

Coin Coloriage-Puzzles 20 et 21 septembre Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez autrement les œuvres conservées à L’Apostrophe : manipulez, coloriez, assemblez… et laissez libre cours à votre imagination !

Médiathèque L’apostrophe 1 Boulevard Maurice-Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres

