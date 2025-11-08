Coin Jeunes

2/4 Rue Joseph Berree Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le samedi 8 novembre de 14h à 17h, un coin jeunes est ouvert à la médiathèque de Breteil. .

L’événement Coin Jeunes Breteil a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Montfort Communauté