Coin Jeunes Breteil
Coin Jeunes Breteil samedi 8 novembre 2025.
Coin Jeunes
2/4 Rue Joseph Berree Breteil Ille-et-Vilaine
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Le samedi 8 novembre de 14h à 17h, un coin jeunes est ouvert à la médiathèque de Breteil. .
2/4 Rue Joseph Berree Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
