Coin Joli : Echanger nos savoir-faire et reprendre en main notre héritage 256 route Gabriel Macé, 97400 Saint-Denis

Coin Joli : Echanger nos savoir-faire et reprendre en main notre héritage 256 route Gabriel Macé, 97400 Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Coin Joli : Echanger nos savoir-faire et reprendre en main notre héritage Samedi 20 septembre, 10h00 256 route Gabriel Macé, 97400 La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Visite et ateliers au jardin de l’ancienne limonaderie sur le thème « Echanger nos savoir-faire et reprendre en main notre héritage ». Visite guidée du Coin joli et découverte de la baraque à tisane à partir de 10h.

Contact : Association AJADE – 0692868777

256 route Gabriel Macé, 97400 256 route Gabriel Macé Saint-Denis 97492 La Réunion La Réunion

Visite et ateliers au jardin de l’ancienne limonaderie sur le thème « Echanger nos savoir-faire et reprendre en main notre héritage ». Visite guidée du Coin joli et découverte de la baraque à tisane à …