Coin lecture à la fête de la pomme Terres de Courboissy Charny Orée de Puisaye

Coin lecture à la fête de la pomme Dimanche 5 octobre, 09h00 Terres de Courboissy Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T09:00 – 2025-10-05T17:00

Fin : 2025-10-05T09:00 – 2025-10-05T17:00

Venez découvrir notre coin lecture, proposé par l’association Club de Lecture, autour du thème de la pomme et de la biodiversité.

Plongez dans des histoires et des ouvrages fascinants qui célèbrent la nature, les vergers et la richesse de notre environnement, tout en partageant un moment de lecture convivial et enrichissant.

Terres de Courboissy 180 route de courboissy Charny Orée de Puisaye Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

